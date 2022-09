Construction parasismique : 60% des communes françaises sont en zones de sismicité 2 à 5

Désormais plus de 21.000 communes contre 5.000 en 2005 sont concernées par les nouvelles règles de construction parasismique des bâtiments. La nouvelle réglementation parasismique s’applique à la construction des bâtiments neufs et aux bâtiments déjà existants qui font l’objet de travaux importants avec modification de leur structure.

Les nouvelles règles de construction parasismique s’appliquent aux bâtiments situés dans une zone de sismicité comprise entre 2 et 5.



La France est divisée en 5 zones de sismicité pour les constructions de maison :

la zone 1 correspond à un niveau d’aléa très faible

zone 2 : risque faible

zone 3 : risque modéré

zone 4 : risque moyen

zone 5 : risque fort

Dans le cadre du nouveau zonage de construction parasismique, 19 départements sont classés en zone de sismicité moyenne (zone 4). Les départements sont : l’Ain, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ariège, les Bouches-du-Rhône, le Doubs, la Drôme, la Haute-Garonne, l’Isère, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Haut-Rhin, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var, le Vaucluse et le Territoire de Belfort.

Zone sismique des Pyrénées Orientales

Pour les Pyrénées Orientales cela concerne donc la construction de maison à Laroque des Albères, Amélie les Bains, Le boulou mais aussi la construction à Prades, Vinça, Espira

La zone 5 (risque fort de tremblements de terre) comprend pour sa part les territoires de Guadeloupe, de la Martinique et de Saint-Martin.

Construction parasismique : informer l’acheteur d’un bien immobilier

Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier situé dans une zone à risque sismique, l’acheteur est informé du niveau de risque grâce à l’état des risques naturels et technologiques (ERNT). Ce diagnostic joint au dossier de vente apporte en effet plus de transparence au particulier acheteur sur les risques tant naturels (tremblement de terre, inondation…) que technologiques. Il est obligatoire pour la vente ou la location des biens immobiliers situés dans une commune à risques. Pour savoir si votre logement est concerné par le diagnostic ERNT, renseignez-vous auprès de votre préfecture ou de votre mairie.

Construction parasismique : réduire la vulnérabilité des bâtiments en cas de séismes