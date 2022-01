Idées d'incitation à l'achat d'une maison

Dans un marché d'acheteurs, il y a plus de maisons disponibles pour moins d'acheteurs. Si vous décidez de vendre votre maison sur un marché d'acheteurs, préparez-vous à une forte concurrence. Il existe de nombreuses façons de faire en sorte que votre maison se distingue des autres, notamment par la mise en scène, la mise à jour et de bonnes pratiques de marketing. Offrir des incitations aux acheteurs est une autre méthode pour les séduire, en rendant l'achat de votre maison plus attrayant et plus abordable que celui de la maison voisine. Mais assurez-vous que les incitations que vous offrez sont conformes aux lois sur les prêts.

Frais de clôture

Les frais de clôture représentent généralement entre 2 % et 6 % du prix d'achat, ce qui peut représenter une somme considérable. La recherche et l'assurance du titre, les honoraires d'avocat et les frais d'évaluation sont quelques exemples de frais de clôture. Proposer de payer certains de ces frais peut permettre de conclure une affaire.

Réduction du prix

Si l'acheteur a des difficultés à verser un acompte ou à payer les frais de clôture, une réduction du prix d'achat peut l'inciter à poursuivre la transaction. Non seulement cela aide l'acheteur immédiatement en rendant la maison plus abordable, mais cela signifie également qu'il paiera moins d'intérêts sur le prêt hypothécaire et de taxes foncières.

Garantie du logement

Une garantie habitation est particulièrement intéressante pour l'acheteur d'une maison ancienne. Elle couvre la plupart des systèmes principaux, notamment le chauffage, la climatisation, le chauffe-eau et l'électricité. Vous pouvez acheter une couverture facultative pour les appareils électroménagers, les piscines et d'autres éléments. L'achat d'une garantie habitation pour l'acheteur de votre maison lui assure qu'en cas de problème avec l'un de ces systèmes, il ne sera pas obligé de dépenser beaucoup d'argent pour les réparations. Une garantie habitation coûte en moyenne entre 250 et 600€.