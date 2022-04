Comment puis-je vendre ma maison à titre privé ? 2

Un bien immobilier peut être une maison, un bureau, un centre commercial ou tout autre bâtiment fixé au sol. La plupart des prêteurs immobiliers demandent un acompte d'au moins 20 % pour l'achat d'un bien immobilier d'investissement, ou un ratio prêt/valeur de 80 % maximum. Vous devez également avoir un bon historique de crédit pour commencer à investir dans l'immobilier. L'investissement immobilier le plus facile et le plus simple sera une maison ; il peut s'agir d'une maison individuelle, d'une maison en rangée ou d'un condominium. Vous devez faire des recherches sur le marché où vous souhaitez investir votre argent dans l'immobilier. Les prix de l'immobilier ont baissé presque partout aux États-Unis au cours des dernières années, mais ce phénomène crée également des opportunités pour les investisseurs immobiliers.