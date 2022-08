Rénovation avant vente : Comment donner un coup de jeune à l'extérieur de votre maison ?

Lorsque vous sortez dans votre jardin, lorsque vous vous engagez dans votre allée, lorsque vos invités arrivent, vous devriez aimer l'apparence de la maison dans laquelle vous vivez. Quelques changements ou une refonte majeure vous aideront à créer la "maison de vos rêves".

Regardez ces objets dans votre jardin.

Aimez-vous leur apparence ? Fonctionnent-ils correctement ? Ont-ils besoin d'être remplacés ou réparés ? Les portes : Il n'y a pas de meilleure façon d'accueillir vos invités que votre porte d'entrée.

-Vous pouvez choisir parmi de nombreuses options, notamment le bois, la fibre de verre et l'acier.

-Une grande partie des pertes de chaleur dans une maison se fait par les portes et les fenêtres. Remplacer votre porte vous permettra d'économiser sur vos coûts énergétiques.

-Une meilleure sécurité pour votre famille.

Les fenêtres : Remplacez vos fenêtres

-Lorsque vous sentez des courants d'air, que vous voyez du givre à l'intérieur des vitres, ou qu'il y a des dégâts d'eau sur les châssis. -Si vous en avez assez de les gratter, de les peindre et de les entretenir ou si vous voulez simplement un nouveau look.

-Les avantages comprennent l'augmentation de l'efficacité énergétique de votre maison (voir : les fenêtres et l'énergie solaire), l'augmentation de sa valeur et la création d'un plus grand attrait pour les passants.

Toit : Signes d'un toit endommagé et d'un besoin de remplacement -

-Fuite d'eau qui apparaît dans le grenier ou dans les plafonds des pièces.

-Bardeaux manquants, fissurés ou endommagés. Solins endommagés autour des évents, des cheminées, des avant-toits et des lucarnes : voir les conseils de ce couvreur toiture à Perpignan

-Un changement radical dans les factures de chauffage ou de climatisation est un autre signe de problèmes graves du toit.

Gouttières : Les gouttières et les tuyaux de descente contrôlent l'écoulement de l'eau de votre toit et l'éloignent de votre maison.

-Elles empêchent la formation de flaques d'eau et de fondations humides.

-Empêchez l'excès d'eau de s'infiltrer derrière le bardage et dans les ouvertures autour des fenêtres et des cadres de porte.

-L'humidité peut provoquer l'écaillage de la peinture intérieure et extérieure et créer des problèmes de moisissure et de mildiou.

Revêtement : Les propriétaires apprécient le cadeau du temps que leur offrent les produits de revêtement nécessitant peu d'entretien.

-Les revêtements en vinyle utilisent maintenant des moulures architecturales, produisant des profils et des détails traditionnels qui n'ont jamais besoin d'être peints.

-Du style victorien campagnard au style colonial haut de gamme, les possibilités n'ont jamais été aussi variées.

-Couleurs standard ou assorties à votre projet.