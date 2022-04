Immobilier construction : Qu'est-ce qu'un toit à pignon ?

Un toit à deux versants a deux côtés inclinés vers le haut qui se rejoignent en leur milieu au niveau du faîte. Pour être un vrai pignon, les deux côtés doivent être inclinés selon le même angle. Vue de l'extrémité, la forme d'un toit à pignon ressemble à un triangle symétrique. Les toits à pignon sont le style de toit le plus courant dans les départements des Pyrénées d'Occitanie (Ariège, Aude, Pyrénées orientales et Atlantiques (source : https://www.tous-travaux-renovation.fr/renovation-toiture-charpente-perpignan-66-tarif-devis-prix.html) . Ces toitures sont populaires dans les régions qui reçoivent d'importantes chutes de neige.



Histoire

On pense que le toit à deux versants trouve son origine dans l'ancienne pratique qui consistait à appuyer des bâtons ou des rondins en angle pour former une hutte triangulaire, et ses racines sont fermement ancrées dans l'histoire. Au cours du XIVe siècle, les toits à deux versants sont devenus très populaires dans les villes européennes, incorporés comme lucarnes dans les châteaux élaborés et utilisés par les paysans pour les modestes huttes rurales. Aujourd'hui, le toit à deux versants à faible pente est une méthode rentable que l'on retrouve dans les maisons de style ranch.



Types de toits de pignons

Il existe deux principaux types de pignons, qui forment tous deux des triangles symétriques. Le pignon traditionnel a une ligne de toit droite et lisse et est très courant. Le second type est le pignon à redans et, bien qu'il forme un triangle, la ligne de toit elle-même comporte des marches au lieu d'une pente lisse. Les toits à pignon en pied de corbeau sont traditionnels sur les maisons de style européen et de style sud-ouest.



Géographie

La pente des toits à pignon est généralement plus forte dans les climats froids où les chutes de neige sont importantes. Plus la pente du pignon augmente, plus le coût de la construction augmente. Dans les régions montagneuses, on trouve souvent des toits en métal, ce qui permet à la neige de glisser facilement. Les toits à pignon à faible pente sont favorables lorsque le prix est un facteur et que le climat est doux.



Points à considérer

Les toits à pignon à forte pente sont plus susceptibles d'être endommagés par des vents violents en raison du facteur de résistance qui augmente avec la pente du toit. Dans les régions sujettes aux ouragans ou aux tornades, l'extrémité d'un toit à pignon doit être renforcée par un support structurel supplémentaire. Avant de construire un toit à deux versants dans un tel endroit, le propriétaire doit contacter les autorités locales chargées de la construction pour connaître les recommandations ou les restrictions du code.



Idées fausses

Certains toits triangulaires ne sont pas des pignons. En Nouvelle-Angleterre, un style de toit populaire, apparu pour la première fois pendant la période coloniale, présente les deux côtés du toit inclinés vers le haut pour se rejoindre au milieu, mais le toit n'est pas un vrai pignon car l'angle d'inclinaison de chaque côté est différent. Il s'agit de toits en forme de boîte à sel, que l'on retrouve également dans les maisons solaires où l'angle orienté au sud accueille des panneaux solaires.



Potentiel

Un architecte ou un constructeur a la possibilité de combiner plusieurs pignons sur un même toit. Les avantages de ce type de toit à pignon sont principalement d'ordre esthétique, car la construction d'un toit à pignon croisé est plus coûteuse, le prix augmentant avec chaque pignon ajouté. Le risque de fuites est également plus élevé, car les noues reliant les lignes de toit adjacentes sont plus nombreuses. Les noues d'un toit présentent un plus grand risque de fuites, en raison de l'utilisation fréquente de mauvais solins, de la pose incorrecte des clous et du pliage des bardeaux pour s'adapter à la noue. Un couvreur expérimenté doit poser les bardeaux sur un toit à pignons croisés.