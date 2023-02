La piscine, un plus à la revente immobilière

Les français aiment les piscines. Le parc français des piscines privées est en constante augmentation et l’Hexagone compte à ce jour plus de 1 248 000 piscines privées (source : Fédération des Professionnels de la Piscine et du spa FPP |)

Synonyme de bien-être et de loisir, la piscine est devenue un élément de décoration. A débordement, enterrée, rectangle, ronde ou en forme d’haricot, elle crée un véritable espace de vie dans le jardin et valorise fortement le bien immobilier. Ainsi dans les régions à fort ensoleillement (régions méditerranéennes de Perpignan à Nice en passant par Montpellier, atlantiques, Landes, centre de la France…), les maisons sans piscine sont souvent sous évaluées à la vente alors qu’une maison modeste mais avec piscine affichera un prix de vente plus important. D’après un constructeur de piscine à Perpignan : la plus value à la revente dépasse presque toujours le coût de la construction du bassin.

Une valorisation du bien immobilier qui peut aller de 5 à 20%

Selon la piscine et la région du bien immobilier en vente, la plus value peut être importante. Elle varie en fonction de la qualité du bâti et de la présence ou non d’équipements en sus (chauffage, système de couverture amovible, traitement de l’eau…).

Très en vogue, les piscines naturelles sont incontestablement une valeur sûre à la revente.

La vente de Maison avec piscine naturelle

En vogue chez nos voisins du Nord depuis longtemps le bassin de baignade dit naturel ou biologique envahit nos jardins. Sans aucun produit chimique il fonctionne avec des plantes subaquatiques.

La piscine naturelle se compose de 3 bassins :

- un dédié à la baignade

- un destiné à filtrer

- un pour régénérer l’eau.

En pratique, l’eau est pompée en continu du bassin de baignade vers la zone de filtration où des roches volcaniques et des plantes, à la fois dépuratrices et décoratives, la débarrassent de ses impuretés (particules organiques, nitrate, azote…).

UN ENTRETIEN FACILE

Une piscine écologique ne nécessite pas de vidange annuelle Enfin, à la différence des mares ou des étangs, l’eau toujours en mouvement, filtrée en totalité une à deux fois par jour, n’encouragera pas la prolifération des larves de moustiques.

Si le coût d’entretien est plus faible que celui d’une piscine classique, l’installation, elle, vous reviendra plus cher. Une piscine écologique nécessite, en effet, une surface plus grande pour réaliser l’ensemble des aménagements (soit un minimum de 25m2) auxquels il faut ajouter le prix des plantes etc.